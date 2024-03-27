Promosyon mağduriyeti başladı! Bazı bankalar maaş taşımak isteyene engel çıkarıyor

27 Mart 2024 15:55 - Güncelleme : 27 Mart 2024 16:45

Emekli promosyonunda başvurular devam ediyor. Ödemeler hesaplara geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamu bankalarının 8 ila 10 bin lira arasında banka promosyonu alacaklarını duyurmasının ardından yüksek promosyon almak isteyen emekliler sözleşmelerini yenilemek ya da caymak için bankalara akın etti. Ancak bankalar ile ilgili şikayetler yağıyor.

Müşteri kaybetmek istemeyen bankaları emekliyi mağdur ettiği ve engel çıkarttığı iddia ediliyor. Peki, emekliler promosyonu nasıl alacak? Bankalar ödemelerde sorun çıkarır mı? Promosyon ödemesinde miktarlar neye göre değişebilir? Merak edilenleri TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan SGK Başuzmanı İsa Karakaş’a sordu.

PROMOSYON ÖDEMESİ HAK SAHİPLİĞİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, promosyon ödemeleri için ödeme miktarlarının hak sahipliğine göre değiştiğini dikkat çekerek “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimiyle kamu bankalarının verdiği bu rakamlar taban rakamlara yakın. Daha da düşmesin diye belirlenen rakamlardır. Promosyon için de alt sınırlar oluşturuldu. 16 milyon emeklinin içinde kendi çalışıp emekli olanlar bulunuyor. Bunların promosyonları ayrı. Bir de dul ve yetim maaşı var. Malulen emekli olanlar ve ölüm aylığı alanlarda rakamlar değişiyor. En düşük emekli maaşı alan yani 10 bin lira maaş alan, en düşük 8 bin lira promosyon ödemesi alır. Eğer yetim maaşı ve dul maaşı alıyorsa 8 bin lira alamayacak. Onlar için sınır 3 bin liraydı, artık 5 bin liraya çıkarılacak. Bir emeklinin maaşı diyelim ki 10 bin lira ve sigortalı öldüyse dul eş ve çocuğu varsa, dul eşe yarısı bağlanıyor, yani 2500 lira, yetime de 2500 lira veriliyor. Bu da 5 bin liraya denk geliyor. Maaşlar ne kadar artıyorsa, o kadar promosyon ödemesi de artıyor. Bu promosyon ödemeleri bunlardan ibaret değil. Özel bankalar daha yüksek promosyon veriyor. 15 bin liraya kadar promosyon veren bankalar bulunuyor. Ama doğrudan bu 15 bin verilmiyor. Şartlar var. Faturanı taşırsan, artırıyor, bonus gibi uygulamalarla artırıyorlar. Bunda bir standart yok aslında. Bu olmayınca, vatandaşın da kafası karışıyor.” diye konuştu.

BAZI BANKALAR MAAŞ NAKİLLERİNİ ENGELLEMEYE BAŞLADI

Taahüdü olan emeklinin kalan süreyi ödeyip sistemden çıkabileceğini söyleyen Karakaş, son günlerde şikayetlerin de arttığını dikkat çekti. Karakaş, maaş değişikliklerini sürünmecede bırakan bankalar nedeniyle emeklinin mağduriyetinin artığını belirten Karakaş, “Emekli promosyonunda taahhüdü devam edenler çıkmak için kalan sürelik kısmını iade edip yeni promosyonlardan faydalanabilecek. Banka diretemez bunda. Ama bize gelen sorularda banka kartı verdim diyerek bankaların bu değişikliği sürünmecede bıraktıkların görüyoruz. Bazı bankaların hesabın naklini de önlediğine yönelik şikayetlerini de bize yazıyorlar. Bazı bankalar maaş nakillerini engellemeye başladı. Engelleme şikayetleri çok fazla, pek çok konuda sorun ve bahane üreterek vatandaşı mağdur ediyorlar. Bu mağduriyete toplu bir çözüm gerekiyor.” diye konuştu.

"MAĞDUR OLANLAR ŞİKAYET ETMELİ"

Emeklilerin çağrı merkezlerine ulaşamadığını iddia eden İsa Karakaş, emeklilerin mağduriyetleri için Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvuruda bulunabileceğini söyledi. Karakaş, “mağdur olanların, Tüketici Hakem Heyetleri’ne, Cumhuriyet savcılıklarına ve ALO 170 SGK’ya arayabilirler.” dedi.

YENİ EMEKLİ OLACAKLAR BANKA PROMOSYONUNU NASIL ALACAK?

İsa Karakaş, ilk kez promosyon başvurusu yapacaklarla ilgili, “Kamu bankalarının promosyon başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Değiştirmek isteyenler bu yolla yapabilecekler. Emekli olacaklar için hangi banka olduğu emeklilik belgesinde yazıyor. SGK otomatik olarak kamu bankalarından birine maaş ödemelerini yapıyor. Yattıktan sonra hangi banka ile anlaştıysa daha sonra değişiklik yapılabiliyor. SGK’ya bildirim yapılması yeterlidir” dedi.

BİRDEN FAZLA MAAŞ ALANLARDA DURUM NASIL OLACAK?

Promosyon ödemelerinde birden fazla maaş alanlar için de durumun değiştiğini söyleyen Karakaş, “Kendi emekliliği var. Eşinden de emekli maaşı bağlanıyor. İş kazası varsa bir de burdan da maaş başlanıyor. Bunlarda 3 promosyon ödenmesi mümkün değildir. Ödemelerde dosya hesabı var. Birden fazla emekli maaşı alanların birden fazla promosyon alması mümkün değildir.” dedi.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI BANKA PROMOSYONU ALABİLİR Mİ?

İsa Karakaş, özel sektör çalışanlarının promosyon taleplerini dikkat çekerek, Özel sektör çalışanlarının kendilerini mesaj yağmuruna tuttuklarını dile getirerek, “Hangi uygulamayı yaparsanız yapın, kamu özel sektörü ayrımı yapmak, eşitlik ilkesine aykırıdır. Özel sektör işçileri büyük fedakarlıklarla çalışıyorlar. Bütün memurlar, kamu çalışanları, kamu işçileri emekliler banka promosyonu alıyor. Özel sektör çalışanlarının alıp almaması tamamen işverenin inisiyatifinde. Hükümetin burada bu promosyon meselesi gündeme gelmişken bütün özel sektör ile ilgili düzenleme yapması gerekiyor. Bir standart olması lazım. Diğer türlü biri alıyor, diğeri almıyor. Tüm özel sektör işçilerinin talebini de iletmiş olalım” dedi.