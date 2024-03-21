Ramazan pidesi bulmak zorlaşacak! İş ağır, maaş düşük, ustalar çırak bulamıyor

21 Mart 2024 13:23 - Güncelleme : 21 Mart 2024 13:24

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Pidecilerde Ramazan ayında mesai arttı. Pidenin sofraya gelişi zor ve meşakkatli. Ustaların en büyük derdi ise çırak bulamamak.

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesi üretiminde sıkıntılar yaşanıyor. Simitçiler ve Pideciler Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ramazan ayında en büyük sorunlarının artık çırak yetişmemesi olduğunu söyledi.

ARTIK KİMSE RAMAZAN PİDESİ BULAMAYACAK

Sıkıntının giderek arttığını dile getiren Delibaş, “Çırağın yetişmediği yerde artık usta olmaz. 3-5 sene sonra artık kimse Ramazan pidesi bulmayacak.” dedi.

Ustalar ise şu anda arkadan yetişen kimsenin olmadığını söylüyor. Ustalar “Böyle giderse her şey makine sistemi olacak. Hiçbir şeyin lezzeti olmayacak” diyor.

ÇIRAK USTA BİLE OLSA EVİNİ GEÇİNDİREMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Üretimde azalışa neden olan sorunun bir diğer nedeni ise ücretlerin yeterli düzeyde olmaması olarak gösteriliyor. Savaş Delibaş, “Bir çırağın mesleği öğrenebilmesi için önünü görmesi gerekiyor. Yani ustaların aldığı paraya bakıyor. Çırak usta olsa bile evini geçindiremeyeceğini düşünüyor. “ diye konuştu.

İŞ AĞIR, MAAŞLAR DÜŞÜK

Ustalar işin ağır olduğu için pek kimsenin yanaşmadığını da ifade ediyor. Şu anda pide ustaları en düşük 18 bin lira aylık maaş alıyor.