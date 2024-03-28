Son dakika! Merkez Bankası PPK toplantı özeti yayımlandı

28 Mart 2024 14:03 - Güncelleme : 28 Mart 2024 14:08

Son dakika! Para Politikaları Kurulu toplantı metni yayımlandı. Kredi büyümesi ve enflasyonla ilgili detaylar dikkat çekti.

Metinde yer alan ifadeler şu şekilde

Şubat ayında, aylık manşet enflasyon ve enflasyonun ana eğilimi gerilemekle beraber Enflasyon Raporu tahmin patikasında öngörülenin üzerinde seyretmiştir. Tüketici fiyatları şubat ayında yüzde 4,53 oranında yükselmiş, yıllık enflasyon 2,21 puan artışla yüzde 67,1 olmuştur. Bu dönemde hizmet, gıda ve enerji gruplarının yıllık enflasyona olan katkısı yükselirken, temel mal ile alkol-tütün-altın gruplarının katkısı gerilemiştir.