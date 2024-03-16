Tarım Kredi Kooperatiflerde "Olgunlaşmış" indirim! Ramazanın ortasında başlıyor Bayram sonuna kadar geçerli

16 Mart 2024 15:13 - Güncelleme : 16 Mart 2024 15:43

Vatandaşların arattığı indirim yağmurlarına Tarım Kredi Kooperatif marketleri ara vermeden devam ediyor. Olgunlaşmış ve en çok sevilen peynir türleri Tarım Kredi Kooperatiflerde indirim rekoruna doymuyor. 16 Mart'tan başlayacak olan indirimler 14 Nisan'a kadar devam edecek.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MARKETLERDE 16 MART - 14 NİSAN İNDİRİMLERİ

Hemen hemen Türkiye'nin her şehrinde açılan ve tarladan mutfaklara giriş yapmayı hedefleyen Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 16 Mart'ta raflardaki yerini alan indirimli ürünlerde 4 hafta sürecek.

Özellikle peynirlerdeki indirim son günlerde süt ve süt ürünlerine olan zamlardan sonra vatandaşların yüzünü güldürmeye hazırlanıyor.

TK olgunlaştırılmış üç dilimli peynir: 125 TL

TK olgunlaştırılmış beyaz peynir: 125 TL

TK olgunlaştırılmış üç dilimli peynir (Keçi ve inek sütünden- koyun ve inek sütünden): 129,90 TL

TK olgunlaştırılmış beyaz peynir (Tam yağlı inek sütünden): 210 TL

Bunun da yanı sıra Tarım Kredi Marketleri yeni bir yol seçti. İlk kez züccaciyelik eşyaları da satmaya başlayan Tarım Kredi Kooperatifleri önümüzdeki günlerde sürprizlerle gelecek.