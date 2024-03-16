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16 Mart 2024 15:13 - Güncelleme : 16 Mart 2024 15:43

Tarım Kredi Kooperatiflerde "Olgunlaşmış" indirim! Ramazanın ortasında başlıyor Bayram sonuna kadar geçerli

Tarım Kredi Marketlerde ara indirim yağmuru devam ediyor. Olgunlaşmış peynirler Ramazan ortasında başlıyor Bayram sonuna kadar devam ediyor. İşte Tarım Kredi Kooperatiflerde 16 Mart - 14 Nisan indirimleri...

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Tarım Kredi Kooperatiflerde &quot;Olgunlaşmış&quot; indirim! Ramazanın ortasında başlıyor Bayram sonuna kadar geçerli

Vatandaşların arattığı indirim yağmurlarına Tarım Kredi Kooperatif marketleri ara vermeden devam ediyor. Olgunlaşmış ve en çok sevilen peynir türleri Tarım Kredi Kooperatiflerde indirim rekoruna doymuyor. 16 Mart'tan başlayacak olan indirimler 14 Nisan'a kadar devam edecek. 

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MARKETLERDE 16 MART - 14 NİSAN İNDİRİMLERİ

Hemen hemen Türkiye'nin her şehrinde açılan ve tarladan mutfaklara giriş yapmayı hedefleyen Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 16 Mart'ta raflardaki yerini alan indirimli ürünlerde 4 hafta sürecek.

Tarım Kredi Kooperatiflerde "Olgunlaşmış" indirim! Ramazanın ortasında başlıyor Bayram sonuna kadar geçerli - 1. Resim

Özellikle peynirlerdeki indirim son günlerde süt ve süt ürünlerine olan zamlardan sonra vatandaşların yüzünü güldürmeye hazırlanıyor.

Tarım Kredi Kooperatiflerde "Olgunlaşmış" indirim! Ramazanın ortasında başlıyor Bayram sonuna kadar geçerli - 2. Resim

  • TK olgunlaştırılmış üç dilimli peynir: 125 TL
  • TK olgunlaştırılmış beyaz peynir: 125 TL
  • TK olgunlaştırılmış üç dilimli peynir (Keçi ve inek sütünden- koyun ve inek sütünden): 129,90 TL
  • TK olgunlaştırılmış beyaz peynir (Tam yağlı inek sütünden): 210 TL

Tarım Kredi Kooperatiflerde "Olgunlaşmış" indirim! Ramazanın ortasında başlıyor Bayram sonuna kadar geçerli - 3. Resim

Tarım Kredi Kooperatiflerde "Olgunlaşmış" indirim! Ramazanın ortasında başlıyor Bayram sonuna kadar geçerli - 4. Resim

Tarım Kredi Kooperatiflerde "Olgunlaşmış" indirim! Ramazanın ortasında başlıyor Bayram sonuna kadar geçerli - 5. Resim

Bunun da yanı sıra Tarım Kredi Marketleri yeni bir yol seçti. İlk kez züccaciyelik eşyaları da satmaya başlayan Tarım Kredi Kooperatifleri önümüzdeki günlerde sürprizlerle gelecek. 

Tarım Kredi Kooperatiflerde "Olgunlaşmış" indirim! Ramazanın ortasında başlıyor Bayram sonuna kadar geçerli - 6. Resim

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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