Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca: "Bana verilen cezayı futbol tarihi kabul etmeyecek!"

25 Mart 2024 22:50 - Güncelleme : 25 Mart 2024 22:53

MKE Ankaragücü yönetimi, Altındağ'da yapımı devam eden Yeni 19 Mayıs Stadyumunda Ankaragücü taraftarlarıyla iftarda bir araya geldi.

"ÖMÜR BOYU STADA GİRİŞİM YASAKLANDI"

İftar programı öncesi taraftarlara hitap eden Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca, Türkiye Futbol Federasyonunun kendisine verdiği cezayı hatırlatarak, "Ömür boyu başkanlığım ve stada girişim yasaklandı." dedi.

"BU KADAR AĞIR BİR CEZA VERİLMESİNİ FUTBOL TARİHİ KABUL ETMEYECEK"

Koca, "Bu onların ayıbıdır. Eylemin biçimi doğru olmayabilir ama bu kadar ağır bir ceza verilmesini bu camia ve futbol tarihi kabul etmeyecek. Bunu kara bir leke olarak anacaktır. Bizi fiilen yasaklayabilirsiniz ama gönlümüzde Ankaragücü’ne hizmet sevdasını alamazsınız" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen programa Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok da katıldı. Faruk Koca ve Altınok, yapımı devam eden 19 Mayıs Stadyumunda incelemelerde bulundu. Ardından taraftarlarla iftar yemeğine geçildi.