Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar açıklaması

15 Ocak 2024 17:16 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 17:19

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'la ilgili bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, basında çıkan Vincent Aboubakar'ın Fenerbahçe'den Miguel Crespo ile takas olacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Sosyal Medya mecralarında futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

"MİLLİ TAKIM KAMPINDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

Aboubakar'ın milli takımda tedavisiin devam ettiği belirtilerek, "Vincent Aboubakar kulübümüzün oyuncusu olup, şu anda Kamerun Milli Takımı kampındadır. Tedavisi devam etmekte olan futbolcumuz Aboubakar'ın bir an önce sağlığına kavuşup takımıyla birlikte olmasını diliyoruz." denildi.