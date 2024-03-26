Sızan MHK toplantısı sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama!

26 Mart 2024 15:15 - Güncelleme : 26 Mart 2024 15:19

İsmail Kartal'dan TFF ve Galatasaray'a tepki! "Ülke puanı için bize destek olmadılar"

İsmail Kartal'dan TFF ve Galatasaray'a tepki! "Ülke puanı için bize destek olmadılar"

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, sarı-kırmızılı kulübün HDI Sigorta ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirdiği sponsorluk imza töreninde gündeme dair açıklamada bulundu.

Yelkencioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitimcisi Hugh Dallas'ın hakemlerle çevrim içi yaptığı toplantının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili de konuştu.

"ABD MERKEZLİ İSİMSİZ BİR HESABIN PAYLAŞMASI ÇOK MANİDAR"

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki Galatasaray-Bitexen Antalyaspor maçının ardından gerçekleştirilen toplantının görüntüleriyle ilgili kulüp olarak daha detaylı açıklama yapacaklarını aktaran Yelkencioğlu, "ABD merkezli isimsiz bir hesabın görüşmelerin önü ve arkasını keserek bir görüntü paylaşması çok manidar. Bu görüntülerin nasıl ulaştığını merak ediyoruz." dedi.

"ALİ KOÇ'TA VAR BİZİMLE PAYLAŞSIN"

Niyazi Yelkencioğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un 13 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında söz konusu toplantıdan bahsettiğini kaydederek, "Bu konuşmalar Ali Koç'a nasıl ulaştı? Fenerbahçe'nin TFF içinde nasıl bir yapılanması var? Bunlar aklıma gelen soru işaretleri. Aynı hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili Hugh Dallas'ın yorumları Ali Koç'ta varsa bizimle paylaşırsa seviniriz. Sadece bizim maçımızla ilgili şeyleri cımbızla çıkarıyorlar. Kendi maçlarında şaibeli pozisyonlar var. Onlarla ilgili hiçbir konuşma meydana çıkmıyor." ifadelerini kullandı.