Trabzonspor'dan Nicolas Pepe kararı

25 Mart 2024 15:54 - Güncelleme : 25 Mart 2024 15:55

Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen Nicolas Pepe için karar verildi.

YOLLAR AYRILACAK

İmza parasıyla birlikte bu sezon bordo-mavili takıma net maliyeti 3 milyon 350 bin Euro'yu bulan Fildişili yıldızın, gelecek yıl takımda tutulması beklenmiyor.

Başkan Ertuğrul Doğan daha önce Pepe konusunda topu Abdullah Avcı'ya atmış ve hocanın raporuna göre görüşme yapabileceklerini söylemişti.

13 MAÇTA FORMA GİYDİ

Trabzonspor'da sezon başında fırsat transferi olarak bonservissiz olarak kadroya katılan ve 1 yıllık sözleşme imzalanan Nicolas Pepe, hem yaşadığı sakatlıklar hem de Afrika Kupası nedeniyle ilk 11'de sadece 6 kez görev alabildi.

Bordo-mavili formayla toplamda 13 maça çıkan yıldız futbolcu 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.