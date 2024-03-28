28 Mart 2024 06:14 - Güncelleme : 28 Mart 2024 06:15
Adana'da sabah saatlerinde deprem!
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde sabah saatlerinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye artçı depremlerle sallanmaya devam ediyor. Bu kez sabah saatlerinde Adana'da deprem oldu.
AFAD'tan alınan bilgilere göre, saat 06.01 sularından Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: TGRT Haber