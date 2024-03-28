Adana'da sabah saatlerinde deprem!

28 Mart 2024 06:14 - Güncelleme : 28 Mart 2024 06:15

Türkiye artçı depremlerle sallanmaya devam ediyor. Bu kez sabah saatlerinde Adana'da deprem oldu.

AFAD'tan alınan bilgilere göre, saat 06.01 sularından Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

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