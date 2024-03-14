AK Partili il başkanın oğlu ve arkadaşının ölümüne yol açan sürücüye tahliye

14 Mart 2024 12:28 - Güncelleme : 14 Mart 2024 12:51

Zonguldak'ta geçen yıl meydana gelen, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın 35 yaşındaki oğlu Muhammet Ali Arslan ve arkadaşı Gökhan Katıoğlu’nun ölümüyle sonuçlanan kazanın yeni duruşması görüldü. 2 kişinin ölümüne neden olan ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sürücü hakkında mahkemeden tahliye kararı çıktı.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın ardında tutuklanarak cezaevine gönderilen otomobil sürücüsü Şahin G. hakkında hazırlanan iddianamede ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan dava açıldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kaza görüntülerine motosikletin dönüş yapan otomobile yandan çarptığı yansıdı.

SAVCIDAN TUTUKLAMA TALEBİ

Savunmalarında sinyal verdiğini, dönüşünü belirtmek için dörtlülerini yaktığını ve sola dönüş esnasında motosikletin aracına çarptığını, çarpma anına kadar motosikleti görmediğini öne sürdü. 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya SEGBİS ile cezaevinden katılan sanık, tahliyesini talep etti. Cumhuriyet Savcısı mütalaa için süre isterken sanığın tutuklanmasını talep etti.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak suçun taksirli suç olmasını ve tutuklamanın tedbir niteliğini göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

Cumhuriyet Savcısı’nın mahkemeye mütalaa sunması için duruşma ileri tarihe ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Kaza Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan’ın oğlu Muhammet Ali Arslan’ın kullandığı motosiklet, hatalı dönüş yapan Şahin G.'nin idaresindeki otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Muhammet Ali Arslan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmiş, arkadaşı Gökhan Katıoğlu ise 3 ay kaldığı yoğun bakımda hayata gözlerini yummuştu.