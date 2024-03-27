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Ramazan Vuslat
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27 Mart 2024 20:40 - Güncelleme : 27 Mart 2024 20:45

Antalya’da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 7 yaralı, 12 gözaltı

Antalya’da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada silahlar konuştu. Çıkan olayda 7 kişi yaralanırken, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Yeni Mahalle Karatay Caddesi üzerindeki bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işletmenin eski sahibi ve yeni sahipleri arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma bir anda büyüdü.

Antalya’da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 7 yaralı, 12 gözaltı - 1. Resim

Taraflar, tabanca pompalı tüfeklerle birbirlerine kurşun yağdırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralanırken, 12 şüpheli gözaltına alındı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya’da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 7 yaralı, 12 gözaltı - 2. Resim

6-7 YARALI GÖRDÜK

Görgü tanığı bir vatandaş, “Alacak verecek meselesi sanırım. 6-7 yaralı gördük. Olay içeride meydana geldi” dedi.

Antalya’da alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 7 yaralı, 12 gözaltı - 3. Resim

Olay anıysa cep telefonu kamerasına yansıdı. Silahların konuştuğu görüntülerde taraflar arasındaki silahlı çatışma, birbirlerine eşya fırlatmaları, polisin olayı ayırma çabası yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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