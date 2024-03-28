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28 Mart 2024 01:15 - Güncelleme : 28 Mart 2024 01:15

Bakan Şimşek '1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor' dedi mi? İletişim Başkanlığından açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bakan Şimşek, '1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor' dedi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Bakan Şimşek &#039;1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor&#039; dedi mi? İletişim Başkanlığından açıklama

Merkezden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Bakan Şimşek, '1,5 yıllık çok zor bir süreç bizi bekliyor' dedi" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in güncel herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade kullanmadığının kaydedildiği açıklamada, "Bakan Şimşek'in açıklaması iddiasıyla yapılan paylaşımlar dezenformasyondur. X platformunda bot hesaplar aracılığıyla dolaşıma sokulan bahse konu iddiaların hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Seçim öncesi kamuoyunda paniğe yol açmak saikiyle yürütülen bu tür dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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