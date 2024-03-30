Çekmeköy'de tekel bayisine silahlı saldırı: Yaralılar var!

30 Mart 2024 04:18 - Güncelleme : 30 Mart 2024 04:44

İstanbul Çekmeköy'de silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olay akşam saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, O.T. ve T.E. isimli şahıslar, Kur'an Kursu Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisindeyken, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomobilden silahla tarandı. Saldırıda O.T. ve T.E. yaralanırken, saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı.

DETAYLI İNCELEME YAPILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, O.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği bölgede detaylı incelemelerde bulundu.

Emniyet ekipleri, saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırının sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.