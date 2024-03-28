CHP'de para sayma soruşturmasında yeni gelişme: İfade için adliyeye geldi

28 Mart 2024 11:31 - Güncelleme : 28 Mart 2024 11:43

Nuray Başaran'dan CHP İBB'deki para sayma görüntüleriyle ilgili dikkat çeken iddia

Nuray Başaran'dan CHP İBB'deki para sayma görüntüleriyle ilgili dikkat çeken iddia

Hasan Şenyurt’tan CHP’deki para sayma krizi ile ilgili çarpıcı iddialar!

Hasan Şenyurt’tan CHP’deki para sayma krizi ile ilgili çarpıcı iddialar!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti.

Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re’sen başlatılan soruşturma devam ediyor. Görüntülerde tespit edilen kişiler 'şüpheli' sıfatıyla tek tek adliyeye çağrılıyor.

Soruşturma kapsamında; CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül, iş adamı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ‘şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermişti.

BİR KİŞİ DAHA ADLİYEDE

CHP'de 'para sayma' görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. CHP Parti Meclis Üyesi Turgay Özcan da ‘şüpheli’ sıfatıyla adliyeye geldi.