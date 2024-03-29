29 Mart 2024 02:03 - Güncelleme : 29 Mart 2024 02:04
Faciaya ramak kala! Çimento tankeri devrilerek yokuş aşağı kaydı
Ankara Pursaklar'da tali yoldan caddeye çıkan çimento tankeri devrilerek yokuş aşağı kaydı. O anlar kameraya yansıdı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara’nın Pursaklar ilçesinde tali yoldan caddeye çıkan çimento tankeri kontrolden çıktı.
Devrilerek yokuş aşağı kayan tankerin görüntüsü anbean kameraya yansıdı.
Kaza neticesinde şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı