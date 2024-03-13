İYİ Parti'li eski milletvekilini bıçaklayan kardeşi tutuklandı

13 Mart 2024 17:01 - Güncelleme : 13 Mart 2024 17:22

İstanbul Bahçelievler'de dün akşam kardeşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik ağır yaralandı. Saldırının ardından yakalanan kardeşi Kemal Çelik, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İYİ Parti 27. Dönem eski Milletvekili Ahmet Çelik (67), Bahçelievler’deki ofisinde tartışmaya başladığı kardeşi Kemal Çelik(64) tarafından iki yerinden bıçaklandı. Kemal Çelik, abisini bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçmış, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Ahmet Çelik hastaneye kaldırılırken, Kemal Çelik polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

KASTEN YARALAMADAN TUTUKLANDI

Karakolda ifadesi alınan Kemal Çelik, Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kemal Çelik, işlemlerinin ardından ‘Kasten Yaralama Suçundan’ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Göğsünden ve elinden bıçaklanan Ahmet Çelik kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.