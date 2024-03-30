30 Mart 2024 09:57 - Güncelleme : 30 Mart 2024 09:59
İZBAN arızalandı, yolcular raylarda yürüyerek ilerledi
İzmir’de, her gün binlerce kişinin kullandığı, şehir içi ulaşımın yükünü çeken İzmir Banliyo Sistemi’nde (İZBAN) gün içerisinde teknik arıza yaşandı. Arıza nedeniyle bazı yolcuların trenden inerek raylarda yürüdüğü, bazı yolcuların da birbirlerini raylardan yukarıya doğru çektiği görüldü.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İZBAN'da gün içerisinde yaşanan teknik arıza, yolculara zorlu anlar yaşattı. Yaşanan arıza nedeniyle trenler Hilal istasyonuna giriş yapamayınca, bazı vatandaşlar trenden inip raylar üzerinde yürüyerek bir sonraki istasyona ulaşmaya çalıştı.
RAYLARDA İLERLEDİLER
Yolcular, yürüyerek ulaşmaya çalıştıkları bir sonraki durağa ise birbirlerini raydan yukarıya çekerek çıkmaya çalıştı. Vatandaşın, İZBAN ile imtihanı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı