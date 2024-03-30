İZBAN arızalandı, yolcular raylarda yürüyerek ilerledi

30 Mart 2024 09:57 - Güncelleme : 30 Mart 2024 09:59

İZBAN'da gün içerisinde yaşanan teknik arıza, yolculara zorlu anlar yaşattı. Yaşanan arıza nedeniyle trenler Hilal istasyonuna giriş yapamayınca, bazı vatandaşlar trenden inip raylar üzerinde yürüyerek bir sonraki istasyona ulaşmaya çalıştı.

RAYLARDA İLERLEDİLER

Yolcular, yürüyerek ulaşmaya çalıştıkları bir sonraki durağa ise birbirlerini raydan yukarıya çekerek çıkmaya çalıştı. Vatandaşın, İZBAN ile imtihanı cep telefonu kamerasına yansıdı.