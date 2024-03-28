Jandarmadan EFT dolandırıcılarına operasyon

28 Mart 2024 11:09 - Güncelleme : 28 Mart 2024 11:10

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde jandarma ekipleri 35 adet koyun satıcısını dolandıran şahıslara karşı operasyon yaptı. Edinilen bilgiye göre, H.G., C.M. ve K.C. Burhaniye’nin Kırtık köyünde geçimini hayvancılık ile sağlayan Şenol E. İle 35 hayvanın satışı ile ilgili pazarlık yaptı. Şenol E. hayvanlarını satmak istemeyince yüksek fiyat verdi. Sonunda 35 hayvan iççin 400 bin Türk Lirasına anlaştılar.

DOLANDIRICILAR OYALADI

3 şüpheli şahıs Pazar günü bir kamyon ile gelerek koyunları aldı. Şahıslar Şenol E.’den ödeme için İBAN numarası istediler ve ödeme yaptık diyerek sahte olduğu değerlendirilen bir dekont gönderdiler ve köyden ayrıldılar. Ertesi gün Şenol E. parayı tahsil etmek için Burhaniye şehir merkezinde bankaya gitti ancak paranın yatırılmadığını öğrendi ve şahısları arayarak durumu bildirdi. Dolandırıcılar ise paranın hafta sonu olması nedeniyle gelmemiş olabileceğini söyleyerek biraz daha beklemesini istediler.

Bu sırada ise Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları saha takip çalışmalarında olayı öğrenerek faaliyete başladı. Şenol E. Jandarma ekipleri tarafından aranarak karakola davet edildi. Şenol E. İse jandarmanın araması ile dolandırıldığını anladı.

JANDARMA EKİPLERİ NOKTAYI KOYDU

Sonrasında Jandarma ekipleri başlattıkları teknik takip ve çalışma ile kısa sürede 3 şahsı ve dolandırılma yoluyla çalınan koyunları yakaladı.

Yapılan soruşturmada Şüphelilerin Şenol E’ye ibraz ettikleri ödeme dekontunun aslında ileri tarihli EFT talimatı olduğu, bu işleme ait olup, bankacılık uygulamasından indirilen ve ilk bakışta ödeme yapıldığına dair algı oluşmasına sebep olabilecek görünüme sahip belgenin ibraz edildiği, talimat için banka hesabında yeterli para bulunmasına gerek olmadığı, istenilen limitte talimat verilip iptal edilebileceği, nitekim alışverişe müteakip talimatın iptal edildiği tespit edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Burhaniye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan, H.G., C.M. ve K.C çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.