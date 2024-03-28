Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Kayseri'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
28 Mart 2024 19:06 - Güncelleme : 28 Mart 2024 19:20

Kayseri'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Kayseri&#039;de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde S.Ü. idaresindeki otomobil ile aynı yönde giden M.Ö. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

KALDIRIMDAKİ ANNE İLE ÇOCUĞUNA ÇARPTI

Savrulan motosiklet, kaldırımda yürüyen anne ile çocuğuna çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan S.Ü. ile anne ve çocuğu kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...