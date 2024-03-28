28 Mart 2024 19:06 - Güncelleme : 28 Mart 2024 19:20
Kayseri'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Kayseri'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde S.Ü. idaresindeki otomobil ile aynı yönde giden M.Ö. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
KALDIRIMDAKİ ANNE İLE ÇOCUĞUNA ÇARPTI
Savrulan motosiklet, kaldırımda yürüyen anne ile çocuğuna çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan S.Ü. ile anne ve çocuğu kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı