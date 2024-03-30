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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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30 Mart 2024 10:02 - Güncelleme : 30 Mart 2024 10:20

Korkutan deprem sonrası uzman isimlerden peş peşe açıklama

Sabah saatlerinde Elazığ'da meydana gelen deprem vatandaşları tedirgin etti. Deprem sonrası uzman isimlerden peş peşe açıklamalar geldi. Deprem uzmanı Okan Tüysüz ve Ramazan Demirtaş da sosyal medya hesapları üzerinden değerlendirmeler yaptı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
Korkutan deprem sonrası uzman isimlerden peş peşe açıklama

AFAD'ın verdiği bilgiye göre, saat 03.25 sıralarında merkez üssü Elazığ Merkez olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının yerin 13,8 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi. Depremin Bingöl, Tunceli, Malatya, Diyarbakır, Batman illerinden de hissedildi. 

RAHATLATAN AÇIKLAMA 

Deprem sonrası uzman isimlerden peş peşe açıklamalar geldi. Deprem uzmanı Okan Tüysüz ve Ramazan Demirtaş sosyal medya hesaplarından depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Yaptığı açıklamayla herkesi rahatlatan Okan Tüysüz, "Geçmiş olsun Sivrice. 4.7 kil deprem olasılıkla artçı bir depremdir. Daha büyük bir deprem olacağı kanaatinde olmadığım bir bölge..." ifadelerini kullandı. Korkutan deprem sonrası uzman isimlerden peş peşe açıklama - 1. Resim

ARTÇI DEPREM AÇIKLAMASI 

Ramazan Demirtaş ise depremle ilgili değerlendirmelerini şöyle sıraladı: 

1- ÖDFZ, DAFZ ve Çardak Fay Zonu boyunca *24.01.2020 (Mw=6.8) *06.02.2023 (04:17, Mw=7.8) *06.02.2023 (04:28, Mw=6.6) * 06.02.2023 (13:24, Mw=7.6) *20.02.2023 (20:04, Mw=6.4) olmak üzere, 1.0 ile 6.0 aralığında toplam 59533 artçı+tetiklenmiş bağımsız deprem oldu. 

2- Bölgede 2020 ve 2023'de 6.4 ile 7.8 aralığında beş büyük deprem ve son 4 yıldan bugüne kadar yaklaşık 60 bine yakın artçı+tetiklenmiş bağımsız deprem olduğu için, 5 yıl boyunca zaman zaman bugünkü Mw=4.7 gibi artçı ve tetiklenmiş bağımsız depremlerin olması gayet normal.

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Kaynak: TGRT Haber
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