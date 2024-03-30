Korkutan deprem sonrası uzman isimlerden peş peşe açıklama

30 Mart 2024 10:02 - Güncelleme : 30 Mart 2024 10:20

AFAD'ın verdiği bilgiye göre, saat 03.25 sıralarında merkez üssü Elazığ Merkez olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının yerin 13,8 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi. Depremin Bingöl, Tunceli, Malatya, Diyarbakır, Batman illerinden de hissedildi.

RAHATLATAN AÇIKLAMA

Deprem sonrası uzman isimlerden peş peşe açıklamalar geldi. Deprem uzmanı Okan Tüysüz ve Ramazan Demirtaş sosyal medya hesaplarından depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yaptığı açıklamayla herkesi rahatlatan Okan Tüysüz, "Geçmiş olsun Sivrice. 4.7 kil deprem olasılıkla artçı bir depremdir. Daha büyük bir deprem olacağı kanaatinde olmadığım bir bölge..." ifadelerini kullandı.

ARTÇI DEPREM AÇIKLAMASI

Ramazan Demirtaş ise depremle ilgili değerlendirmelerini şöyle sıraladı:

1- ÖDFZ, DAFZ ve Çardak Fay Zonu boyunca *24.01.2020 (Mw=6.8) *06.02.2023 (04:17, Mw=7.8) *06.02.2023 (04:28, Mw=6.6) * 06.02.2023 (13:24, Mw=7.6) *20.02.2023 (20:04, Mw=6.4) olmak üzere, 1.0 ile 6.0 aralığında toplam 59533 artçı+tetiklenmiş bağımsız deprem oldu.