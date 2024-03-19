Şanlıurfa'nın yöresel lezzetleri fırınları süslüyor

19 Mart 2024 11:22 - Güncelleme : 19 Mart 2024 12:04

Şanlıurfa, yöresel tepsi yemeği kültürüyle oruç tutanların gözlerini kamaştırıyor. UNESCO’nun gastronomi alanındaki ağına aday olan kentte, her köşe başında bulunan pide fırınlarında odun ateşiyle pişirilen birbirinden lezzetli tepsi yemekleri, sevilerek tüketiliyor.

Şanlıurfalıların vazgeçemediği fırına tepsi yemeği gönderme geleneğinden dolayı şehirdeki fırınlar, günün her saatinde yoğun olarak çalışıyor. Fırın ustaları, bu geleneğin Ramazan ayının gelmesiyle daha da önem kazandığını belirterek, odun ateşinde pişen yemeğin daha lezzetli olduğunu aktarıyor.

FIRINCILAR ŞİKAYETÇİ: HER ZAMAN FIRINCILARA YÜKLENMEK İYİ DEĞİL

Fırın utası Bilal Çalışkan, “Herkes yemeğini getirir, bizde fırında pişiririz. İftar saatine yakın herkes yemeğini alır, afiyetçe yerler. Vatandaşlarımızın bizleri de düşünmeleri çok iyi olur, her zaman fırıncılara yüklenmek iyi değildir. Biraz da evde yemeklerini yapsalar, çok seviniriz. Çok yoğun oluyor, yoğunluktan dolayı ocakçımız yani pişiricimiz çok yoruluyor. Allah yardımcısı olsun. Saat 17.00'den sonra gelen yemelerin pişirimi yetişmiyor. Yetiştiremediğimiz zaman vatandaşlarımıza karşı mahcup oluyoruz. Yemeklerin güzel pişmesi ve iftar saatine yetişmesi için saat 17.00'den önce getirmelerini rica ediyoruz. Şanlıurfa'nın meşhur yemeklerinden olan patlıcan, biber, domates, patates, tavuk, tepsi kebabı, patlıcanlı kebap deriz, lahmacun türü gelir, burada pişiririz” dedi.

"BURADA TEPSİLER ÜST ÜSTE YIĞILIYOR"

Fırına tepsi getiren vatandaşlardan Nihat Büyük, “Bu akşam hayırlısıyla lahmacun getireceğiz. Hanım daha yapmamış, yarım saat içinde inşallah nasip olursa bizim lahmacun da buraya gelecek. İftar saatini bekleyeceğiz. Akşam ezanına yakın, iftar saatine yakın buralar bayağı yoğun oluyor. Hemen hemen her çeşit yemek buraya geliyor. Burası iftar saatine doğru adeta ana-baba günü gibi oluyor. Burada tepsiler üst üste yığılıyor, baktığın zaman hayretler içerisinde kalıyorsun. Allah bu fırıncılarımıza yardım etsin, diyorum. Gerçekten fırıncılarımız bu yükümüzü kaldırıyorlar. Genelde lahmacun türü oluyor, pide türü oluyor, kazan kebabı türü oluyor, Harran kubbe türü yemekleri buraya getirip fırında pişiriyoruz” ifadelerini kullandı.