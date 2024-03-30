TOGG'un memleketinde Tesla alev alev yandı: Sürücüsü saniyelerle kurtuldu

30 Mart 2024 10:43 - Güncelleme : 30 Mart 2024 11:55

Lamborghini de kervana katıldı! İşte logosunu değiştiren otomobil markaları

Lamborghini de kervana katıldı! İşte logosunu değiştiren otomobil markaları

Dünyanın en çok tercih edilen elektrikli otomobili rekor kırdı

Dünyanın en çok tercih edilen elektrikli otomobili rekor kırdı

TOGG'un fabrikasının bulunduğu Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen olayda; henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı seyir halindeki Tesla marka elektrikli otomobilden dumanlar çıkmaya başladı.

SANİYELER İÇERİSİNDE KÜLE DÖNDÜ

Aracından dumanlar yükseldiği gören sürücü hemen otomobili emniyet şeridine çekti. Bir süre sonra alev alan otomobil, saniyeler içerisinde küle döndü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, otomobil kullanılamaz hale geldi.