30 Mart 2024 10:43 - Güncelleme : 30 Mart 2024 11:55
TOGG'un memleketinde Tesla alev alev yandı: Sürücüsü saniyelerle kurtuldu
Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir Tesla marka elektrikli otomobil, alevlere teslim oldu. Alev alev yanan otomobilden sürücü, saniyelerle kurtuldu. O anlar kamerada...
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
TOGG'un fabrikasının bulunduğu Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen olayda; henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı seyir halindeki Tesla marka elektrikli otomobilden dumanlar çıkmaya başladı.
SANİYELER İÇERİSİNDE KÜLE DÖNDÜ
Aracından dumanlar yükseldiği gören sürücü hemen otomobili emniyet şeridine çekti. Bir süre sonra alev alan otomobil, saniyeler içerisinde küle döndü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr