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27 Mart 2024 09:49 - Güncelleme : 27 Mart 2024 09:49

Zonguldak'ta 3 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağı kapatıldı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Zonguldak&#039;ta 3 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta jandarma ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar sonucu Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağında, vinç ve 30 metre ray ele geçirildi.

Zonguldak'ta 3 maden ocağı imha edildi - 1. Resim

İMHA EDİLDİ

Söz konusu maden ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince imha edildi.

Ele geçirilen malzemeler, maden ocakları orman sınırları içerisinde olduğundan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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