27 Mart 2024 09:49 - Güncelleme : 27 Mart 2024 09:49
Zonguldak'ta 3 maden ocağı imha edildi
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağı kapatıldı.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Zonguldak'ta jandarma ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalar sonucu Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağında, vinç ve 30 metre ray ele geçirildi.
İMHA EDİLDİ
Söz konusu maden ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince imha edildi.
Ele geçirilen malzemeler, maden ocakları orman sınırları içerisinde olduğundan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı