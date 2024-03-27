Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Kuvvetli esecek! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 27 Mart hava durumu...

27 Mart 2024 06:34 - Güncelleme : 27 Mart 2024 06:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege'nin kuzey kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış beklenen yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının yarın (Çarşamba) iç ve batı kesimlerde hissedilir miktarda (3-6 derece) artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

UYARI ÜSTÜNE UYARI

Marmara ve Ege’de yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Güney Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olun uyarısı yapıldı.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İŞTE 27 MART İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin kuzeyinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve batısında toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 11°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 12°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA 10°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İskenderun Körfezi ile Burdur, Isparta, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 21°C

Parçalı bulutlu

HATAY 12°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, yarın (Çarşamba) kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 14°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS -2°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) batı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KASTAMONU -1°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 6°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 6°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT 1°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin güneydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -8°C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS -7°C, 5°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA 2°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı