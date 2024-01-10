10 Ocak 2024 07:09 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 10:07
Son dakika! Hatay'da deprem! Kandilli'den açıklama
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Türkiye gazetesi
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Hatay'da deprem meydana geldi
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Malatya, Kahramanmaraş ve Çorum'da ardı ardına meydana gelen depremlerin ardından bu kez de Hatay sallandı.
YERE 6 KM MESAFEDE
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Hatay'ın Yayladağ ilçesine bağlı Yayıkdamlar bölgesinde sabah 6.35 sıralarında 3,4 büyüklüğünde d7eprem meydana geldi. Depremin derinliği ize 6 kilometre olarak ölçüldü.
Malatya'da öncekg gün 4,4 büyüklügünde meydaha gelen depremin ardından dün önce Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde, Çorum'da ise 4,2 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. Son dönemde özellikle 6 Şubat 2023 deprem falekatinin vurduğu bölgede üst üste yaşanan depremler vatandaşları kaygılandırdı.