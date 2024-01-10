Son dakika! Hatay'da deprem! Kandilli'den açıklama

10 Ocak 2024 07:09 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 10:07

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Malatya, Kahramanmaraş ve Çorum'da ardı ardına meydana gelen depremlerin ardından bu kez de Hatay sallandı.

YERE 6 KM MESAFEDE

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Hatay'ın Yayladağ ilçesine bağlı Yayıkdamlar bölgesinde sabah 6.35 sıralarında 3,4 büyüklüğünde d7eprem meydana geldi. Depremin derinliği ize 6 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER

Malatya'da öncekg gün 4,4 büyüklügünde meydaha gelen depremin ardından dün önce Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde, Çorum'da ise 4,2 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. Son dönemde özellikle 6 Şubat 2023 deprem falekatinin vurduğu bölgede üst üste yaşanan depremler vatandaşları kaygılandırdı.