Bakanlık'tan sinemayı canlandıracak hamle: İndirimli bilette kapsam genişledi

16 Şubat 2024 06:41 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 06:42

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yüksek bilet fiyatları nedeniyle sinema salonlarının boş kalması üzerine devreye girerek indirimli bilet uygulamasının çerçevesini genişletti.

Hâlihazırda sinemalarda belirli yaş ve üzeri, engelli, şehit yakını ve gazi, halk günü, internet, kamu meslek grubu, öğrenci ve sabah seansı bilet ücretlerinde indirim uygulanıyor.

Türkiye gazetesinden Esma Altın'ın haberine göre, yeni düzenleme ile söz konusu biletlere “kurum” ve “izleyici özel bileti” olmak üzere iki yeni indirimli bilet kategorisi eklendi.

YÜZDE 50 İNDİRİM UYGULANACAK

Kurum bileti, kurumsal anlamda sinemaya gitmek isteyen gruplara yönelik bir kolaylık sağlayacak. Bu bilet satışlarından elde edilen gelirin bir kısmı, izlenme oranına göre yapımcılar ve sinema salonu işletmecileri arasında adil bir şekilde paylaşılacak. İzleyici özel bileti ise belirli günlerde ve belirli sayıda bilet alımıyla satılan, seyircilere has avantajlar sunacak. Her iki bilet türüne de yüzde 50 indirim uygulanacak.

SEKTÖR UYGULAMADAN MEMNUN

Yeni düzenlemeyi gazetemize değerlendiren Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Başkanı Serkan Günay, söz konusu değişiklikle bilet fiyatlarını pahalı bulan kesimlerin rahatlıkla sinemaya gidebileceklerini kaydederek “Bu düzenlemeyle artık o izleyicilerimizi de tekrar sinemayla buluşturabileceğiz. Eski seyirci sayılarımızı da geçeceğimize inanıyoruz” dedi.

FİYATLARI 3 YILDA 6'YA KATLANDI

Türkiye’de sinema bileti fiyatları son yıllarda süratle yükseldi. Box Office Türkiye’nin verilerine göre, bir sinema filminin ülkemizdeki ortalama bilet fiyatı son üç senede yaklaşık 6 kat artış gösterdi.

Sinema bileti fiyatları 2021’de ortalama 22,87 lira iken bu rakam, geçen sene 89,66 TL’ye, bu sene başında ise 123,65 TL'ye yükseldi.

İstanbul gibi büyük şehirlerde ise bilet fiyatları, 150-250 Türk lirası arasında değişiyor. Böylece 4 kişilik bir ailenin sinema eğlencesi 500 TL’yi aşıyor. İstanbul’daki “lüks sinema salonlarındaki” biletler ise 500 liranın üzerine çıkıyor.