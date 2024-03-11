Nuh tufanından kaçanların sığındığına inanılıyor, Tokat’ta keşfedilmeyi bekliyor

11 Mart 2024 12:52 - Güncelleme : 11 Mart 2024 12:53

Tokat’ın Niksar ilçe merkezine 10 km uzaklıkta bulunan bir mağara keşfedilmeyi bekliyor. Efkerit vadisindeki zeminden 100 metre yükseklikteki yamaçta bulunan mağara görüntüsü kadar hakkındaki rivayetlerle de dillendiriliyor.

Mağaranın, Luvi kavmi tarafından Nuh tufanında sığınmak için inşa edildiği düşünülüyor. Tarih öncesi dönemlere ait birçok gizemi barındıran mağaranın taşlarla örülü girişinin nasıl yapıldığı ise merak konusu.

ASKERİ ÜS İDDİASI

Çeşitli kaynaklarda Danışmentli hükümdarı Nizamettin Yağıbasan’ın burayı askeri üs olarak kullandığı da yer alıyor. İlginç mağara turizme kazandırılacağı günü bekliyor.

Rivayeti ile dikkat çeken mağaranın turizme kazandırılması gerektiğini söyleyen yöre sakinlerinden Yunus Bektaş, “Ben bu çevrede yaşıyorum. Burası Efkerit vadisi olarak geçiyor. Rivayete göre burası Luvi Tapınağı olarak geçiyor. Şuan da Efkerit Vadisinde bulunuyoruz.

ÖNÜNE TAŞ DİZMİŞLER

Rivayete göre Nuh Tufanından kaçanlar gelip burada sığınmışlar. Bu mağara yaklaşık 100 metre yükseklikte bulunuyor. İnsanlar buraya ulaşımda zorluklar çekiyor. İçerisinde de ne olduğunu bilmiyoruz. Mağaranın önüne taş dizmişler. Bu taşların nasıl buraya çıkartılarak dizildiği de bilinmiyor. İçerisinde ne olduğunu da bilmiyoruz. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Ben de buraya gelerek fotoğraf çekindim. Yöre halkı olarak buranın da turizme kazandırılmasını istiyoruz” dedi.

Luvi Mağarası, Tokat'ın zengin tarihine ve doğal güzelliklerine eklenerek, bölgenin turizm potansiyelini artırabilecek önemli bir cazibe merkezi olmaya aday görünüyor.