Ramazan ayında mutlaka gezilecek 6 tarihi mekan

10 Mart 2024 11:48 - Güncelleme : 10 Mart 2024 11:56

On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle iftar yemeğinden sahura kadar geçen sürede bazı vatandaşlar huzurlu gezi rotaları arıyor. Bolluk ve bereketin arttığı bu ayda dini mekanların yanı sıra kültürel, tarihi mekanlar da merak ediliyor.

Bu mekanlar, sizi hem ruhen besleyecek hem de tarihin derinliklerine yolculuğa çıkaracak. İşte Ramazan Ayında mutlaka görmeniz gereken yerler:

MEVLANA TÜRBESİ VE MÜZESİ

Eğer siz de kendinizle baş başa kalabileceğiniz ve gönlünüzün sesine kulak verebileceğiniz bir yere gitmek istiyorsanız 13. yüzyılın en önemli şair ve mutasavvıfı olan Mevlana sizlere aradığınız cevabı verecektir.

HACI BEKTAŞ-İ VELİ TÜRBESİ VE MÜZESİ

Anadolu'nun en değerli düşünürlerinden biri olan Hacı Bektaş-i Veli, zengin öğretileriyle İslam tarihinde derin izler bırakmıştır. Bektaşilerin günlük yaşamında kullandıkları eşyalar, hat örnekleri ve el yazmalarının sergilendiği Nevşehir’deki müze bir dönem UNESCO Dünya Miras Listesi’ne aday olarak gösterilmiştir.

SULTANAHMET CAMİİ – SULTANAHMET, FATİH

6 minaresi bulunan Sultanahmet Camii, en çok turist çeken camilerden biri olarak Ramazan ayında da bu ritüeli bozmuyor.

EYÜP SULTAN CAMİİ VE TÜRBESİ- MERKEZ, EYÜP

Bahçesinde asırlardır yer alan çınar ağacıyla ve suyu kutsal kabul edilen çeşmesiyle öne çıkan ve Haliç tarafında yer alan bu iki kutsal binaya ulaşım için Eyüp güzergahında hareket eden otobüslere binmek mümkün. Her gün gül suyuyla temizlenen cami ve türbe Ramazan ayı boyunca günün her saati misafir kabul ediyor.

İSHAK PAŞA SARAYI CAMİİ

Tarihi dokusuyla görenleri kendine hayran bırakan İshak Paşa Sarayı Camii, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde konumlandırılmıştır. Eski Beyazıt’a ve ovaya hakim yüksek bir tepenin üzerine kurulan cami Osmanlı'nın Lale Devri'ndeki son büyük anıtı olma özelliğine sahiptir.

SELİMİYE CAMİİ

İhtişamıyla Edirne'nin en önemli sembollerinden biri haline gelen Selimiye Camii, dört zarif minaresi ve muhteşem kubbesiyle adeta sanatın görselleşmiş halini anımsatıyor. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olarak nitelendirilen caminin yapımı 1575 yılında tamamlanmıştır.