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21 Mart 2024 21:36 - Güncelleme : 21 Mart 2024 21:37

Arzu Sabancı'nın iftar sofrasındaki ekmek detayı takipçilerinin gözünden kaçmadı

Cemiyet hayatının tanınmış ismi Arzu Sabancı sosyal medya hesabından Ramazan'a özel hazırlanan iftar sofrasını paylaştı. Sofradaki ekmek detayı ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Arzu Sabancı&#039;nın iftar sofrasındaki ekmek detayı takipçilerinin gözünden kaçmadı

Oğlu Hakan Sabancı'nın sevgilisi Hande Erçel'i istemediği yönünde çıkan haberlerle gündemden düşmeyen Arzu Sabancı, bu sefer ise paylaştığı iftar sofrasıyla sosyal medyada konuşulmayı başardı. 

ARZU SABANCI'YA ÖZEL EKMEK 

Sosyal medya hesabında 1.1 milyon takipçisi bulunan Arzu Sabancı iftar sofrasını takipçileriyle paylaştı. Sofrada dikkat çeken detay ise adının baş harfi 'A' şeklindeki özel olarak kesilmiş ekmek oldu. Takipçilerinin gözünden kaçmayan detay sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Bazı kesimler 'ne gerek var' derken, bazıları ise 'ufak bir jest' demekle yetindi.

 

Arzu Sabancı'nın iftar sofrasındaki ekmek detayı takipçilerinin gözünden kaçmadı - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber.com
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