Arzu Sabancı'nın iftar sofrasındaki ekmek detayı takipçilerinin gözünden kaçmadı

21 Mart 2024 21:36 - Güncelleme : 21 Mart 2024 21:37

Oğlu Hakan Sabancı'nın sevgilisi Hande Erçel'i istemediği yönünde çıkan haberlerle gündemden düşmeyen Arzu Sabancı, bu sefer ise paylaştığı iftar sofrasıyla sosyal medyada konuşulmayı başardı.

ARZU SABANCI'YA ÖZEL EKMEK

Sosyal medya hesabında 1.1 milyon takipçisi bulunan Arzu Sabancı iftar sofrasını takipçileriyle paylaştı. Sofrada dikkat çeken detay ise adının baş harfi 'A' şeklindeki özel olarak kesilmiş ekmek oldu. Takipçilerinin gözünden kaçmayan detay sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Bazı kesimler 'ne gerek var' derken, bazıları ise 'ufak bir jest' demekle yetindi.