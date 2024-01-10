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    • 10 Ocak 2024 09:47 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 09:47

    Bir yıl sonra Sinéad O'Connor'ın ölüm nedeni açıklandı

    Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber

    Londra’daki evinde ölü bulunan Sinead O’Connor’un doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği adli tıp kurumu tarafından onaylandı.

    Bir yıl sonra Sinéad O&#039;Connor&#039;ın ölüm nedeni açıklandı
    Şarkıcı

    Nothing Compares 2 U şarkısıyla tanınan dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O’Connor 56 yaşında evinde ölü olarak bulundu. Şarkıcı, oğlunun ölümünden 17 ay sonra hayatını kaybetti.

    ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

    Southwark Adli Tıp Kurumu'nun sözcüsü şarkıcının ölümünde şüpheli bir yan bulunmadığını belirterek "Sinead O'Connor'ın doğal nedenlerde öldüğünü doğrulamak isteriz" paylaşımını yaptı. Evinde ölü bulunan O'Connor'ın ölümüyle ilgili resmi soruşturma da bu şekilde tamamlanmış oldu.

    Bir yıl sonra Sinéad O'Connor'ın ölüm nedeni açıklandı

    CANSIZ BEDENİNİ KOMŞULARI BULMUŞTU 

    Polis, 26 Temmuz 2023 günü ihbar üzerine gittiği O'Connor'ın evinde ünlü sanatçıyı 'olay yerinde ölü' olarak rapor etmişti. İrlandalı şarkıcının cansız bedeninin bulunduğu apartman kompleksindeki komşuları da onun ölümünün ardından O'Connor'ın her zaman düşünceli olduğunu ve derin bir üzüntü içinde gibi göründüğünü söylemişti.

     

     

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    şarkıcı
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