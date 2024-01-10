Bir yıl sonra Sinéad O'Connor'ın ölüm nedeni açıklandı

10 Ocak 2024 09:47 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 09:47

Nothing Compares 2 U şarkısıyla tanınan dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O’Connor 56 yaşında evinde ölü olarak bulundu. Şarkıcı, oğlunun ölümünden 17 ay sonra hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Southwark Adli Tıp Kurumu'nun sözcüsü şarkıcının ölümünde şüpheli bir yan bulunmadığını belirterek "Sinead O'Connor'ın doğal nedenlerde öldüğünü doğrulamak isteriz" paylaşımını yaptı. Evinde ölü bulunan O'Connor'ın ölümüyle ilgili resmi soruşturma da bu şekilde tamamlanmış oldu.

CANSIZ BEDENİNİ KOMŞULARI BULMUŞTU

Polis, 26 Temmuz 2023 günü ihbar üzerine gittiği O'Connor'ın evinde ünlü sanatçıyı 'olay yerinde ölü' olarak rapor etmişti. İrlandalı şarkıcının cansız bedeninin bulunduğu apartman kompleksindeki komşuları da onun ölümünün ardından O'Connor'ın her zaman düşünceli olduğunu ve derin bir üzüntü içinde gibi göründüğünü söylemişti.