Bir yıl sonra Sinéad O'Connor'ın ölüm nedeni açıklandı
Londra’daki evinde ölü bulunan Sinead O’Connor’un doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği adli tıp kurumu tarafından onaylandı.
Nothing Compares 2 U şarkısıyla tanınan dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O’Connor 56 yaşında evinde ölü olarak bulundu. Şarkıcı, oğlunun ölümünden 17 ay sonra hayatını kaybetti.
ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
Southwark Adli Tıp Kurumu'nun sözcüsü şarkıcının ölümünde şüpheli bir yan bulunmadığını belirterek "Sinead O'Connor'ın doğal nedenlerde öldüğünü doğrulamak isteriz" paylaşımını yaptı. Evinde ölü bulunan O'Connor'ın ölümüyle ilgili resmi soruşturma da bu şekilde tamamlanmış oldu.
CANSIZ BEDENİNİ KOMŞULARI BULMUŞTU
Polis, 26 Temmuz 2023 günü ihbar üzerine gittiği O'Connor'ın evinde ünlü sanatçıyı 'olay yerinde ölü' olarak rapor etmişti. İrlandalı şarkıcının cansız bedeninin bulunduğu apartman kompleksindeki komşuları da onun ölümünün ardından O'Connor'ın her zaman düşünceli olduğunu ve derin bir üzüntü içinde gibi göründüğünü söylemişti.