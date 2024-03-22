Can Yaman Kıvanç Tatlıtuğ'u tahtından etti! Bölüm başı alacağı ücret ağızları açık bıraktı

22 Mart 2024 19:22 - Güncelleme : 22 Mart 2024 19:22

Erkenci Kuş dizisinin final olmasının ardından kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman, geçtiğimiz günlerde geldiği İstanbul'da annesiyle görüntülenmişti. Yaman’ı görüntülemek isteyen muhabirlere oyuncunun korumaları müdahale etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yaman, "Şimdiden söylüyorum, bundan sonra da konuşmayacağım. Olaylı bir gecem yok, tek olay sizlersiniz, rahatsızlık veren de sizlersiniz şov yapan da." sözleriyle şaşırtmıştı. Oyuncudan yeni bir proje haberi geldi.

CAN YAMAN, KIVANÇ TATLITUĞ'U TAHTINDAN ETTİ

Can Yaman, İtalyan yapımı Sandokan dizisinden bölüm başına 150 bin euro alacak. Yani Yaman alacağı 5 milyon 200 bin TL ile Kıvanç Tatlıtuğ'u da tahtından etmiş oldu. Kıvanç Tatlıtuğ, haftalık 1,5 milyon lira alarak en fazla ücret alan isim olmuştu.