Dilan Polat'ın eski yardımcısı Şule, servet değerindeki saatini takipçilerinin beğenisine sundu

21 Mart 2024 20:42 - Güncelleme : 21 Mart 2024 20:42

Dilan ve Engin Polat'ın yardımcısı Şule sınır dışı edilmesinin ardından sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor. Son olarak evine gelen hayranlarının videosunu paylaşan Şule, son paylaşımında ise bir servet değerinde olan saatini takipçileriyle paylaştı.

DİLAN POLAT'IN YARDIMCISI ŞULE'DEN SERVET DEĞERİNDE SAAT

Dilan Polat'ın eski yardımcısı Şule, yeni aldığı yaklaşık değeri 700.000 TL olan saatini sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni yaptırdığı tırnaklarını gösterirken servet değerindeki saatini de gösteren Şule'ye yorum yağdı. Şule son olarak kendisinin hayranı olduğu iddia ettiği bir kadınla çektiği videoda, “Dilan Hanım’a öncelikle teşekkür ediyorum. Kendi memleketimde bu kadar takip eden insanlarımız varmış. Çok mutluyum” demişti.