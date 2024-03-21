21 Mart 2024 20:42 - Güncelleme : 21 Mart 2024 20:42
Dilan Polat'ın eski yardımcısı Şule, servet değerindeki saatini takipçilerinin beğenisine sundu
Kara para aklama ve vergi kaçaklığı suçlamalarıyla tutuklu olan Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen Şule sosyal medya hesabından yeni aldığı servet değerindeki saatini paylaştı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Dilan ve Engin Polat'ın yardımcısı Şule sınır dışı edilmesinin ardından sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor. Son olarak evine gelen hayranlarının videosunu paylaşan Şule, son paylaşımında ise bir servet değerinde olan saatini takipçileriyle paylaştı.
DİLAN POLAT'IN YARDIMCISI ŞULE'DEN SERVET DEĞERİNDE SAAT
Dilan Polat'ın eski yardımcısı Şule, yeni aldığı yaklaşık değeri 700.000 TL olan saatini sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni yaptırdığı tırnaklarını gösterirken servet değerindeki saatini de gösteren Şule'ye yorum yağdı. Şule son olarak kendisinin hayranı olduğu iddia ettiği bir kadınla çektiği videoda, “Dilan Hanım’a öncelikle teşekkür ediyorum. Kendi memleketimde bu kadar takip eden insanlarımız varmış. Çok mutluyum” demişti.
Kaynak: TGRT Haber.com