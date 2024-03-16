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16 Mart 2024 22:02 - Güncelleme : 16 Mart 2024 22:13

Dünyaca ünlü rapçi Lil Jon Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu

Dünyaca ünlü amerikalı rapçi ve prodüktör Lil Jon, California eyaletindeki bir camide şehadet getirerek Müslüman oldu. Lil Jon'ın İslamiyet'i seçmesi dünyada büyük ses getirdi.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: tgrthaber.com.tr

ABD'li ünlü rapçi Lil Jon, dün cuma namazı öncesi Los Angeles kentindeki King Fahad Camisi'ne gelerek, kalabalık bir cemaatin şahitliğinde İslam dinini seçtiğini ilan etti.

Dünyaca ünlü rapçi Lil Jon Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu - 1. Resim

ŞEHADET GETİRİP MÜSLÜMAN OLDU

Sosyal medyada paylaşılan videoda Amerikalı rapçinin cami imamının yönlendirmesi üzerine, önce Arapça sonra İngilizce şehadet getirdiği görüldü.

Dünyaca ünlü rapçi Lil Jon Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu - 2. Resim

2000'Lİ YILLARDA ÖNCÜ ROLÜYLE BİLİNİYOR

Georgia eyaletinin Atlanta kentinde 1972'de doğan ve gerçek adı Jonathan H. Smith olan rapçi, 2000'li yılların başında hip hop alt türünün tanıtımındaki öncü rolüyle biliniyor.

Sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi bulunan ve mistik inançlara ilgi duyduğu bilinen Lil Jon'un kısa süre önce çıkardığı meditasyon albümü büyük ilgi görmüştü.

Dünyaca ünlü rapçi Lil Jon Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu - 3. Resim

Jon, Amerikalı yazar ve aktivist Shaun King'in ardından ramazan ayının ilk haftasında İslam'ı kabul ettiği bilinen ikinci Amerikalı oldu.

Dünyaca ünlü rapçi Lil Jon Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu - 4. Resim

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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