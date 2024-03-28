Erdal Beşikçioğlu kızı Derin’in galasında duygulandı

28 Mart 2024 00:23 - Güncelleme : 28 Mart 2024 00:23

Behzat Ç. dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, bu yıl aynı zamanda CHP'nin Ankara Etimesgut adayı oldu. Yoğun seçim temposuna rağmen kızını galasını da kaçırmayan oyuncu, filmi izlerken duygusal anlar yaşadı.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KIZINI İZLERKEN DUYGULANDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Erdal Beşikçioğlu ile eşi Elvin Beşikçioğlu kızlarının “Güneşi Söndürmem Gerek” filmini beraber izledi. Ünlü çift filmi izlerken ara ara duygusal anlar yaşadı. Galanın sonunda kızları Derin’in de sahneye çıkıp yaptıkları konuşmayı gururla izleyen çiftin kızları daha önce de Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinde de rol aldı.