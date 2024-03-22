Halit Ergenç 10 kilo verdi, son hali takipçilerini ikiye böldü

22 Mart 2024 18:59 - Güncelleme : 22 Mart 2024 19:01

Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin ve Binbir Gece gibi yapımlarda rol alan Halit Ergenç uzun süredir ailesiyle beraber Londra'da yaşıyor. Bebek'te görüntülenen oyuncu, yeni görüntüsüyle dikkat çekti. Ünlü oyuncu, destek alarak "10 kilo verdim" dedi.

HALİT ERGENÇ 10 KİLO VERDİ

Bir süredir Londra'da yaşayan Halit Ergenç geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülendi. Zayıfladığı görülen Ergenç, "Yeni projem için 10 kilo verdim" diyen oyuncunun fit hali takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Yeni projesi hakkında detay vermekten kaçınan oyuncu, çok yakında sevenleriyle buluşacağını belirtti.