Başhekim son sağlık durumunu açıkladı! Kadir İnanır'dan iyi haber

27 Mart 2024 14:38 - Güncelleme : 27 Mart 2024 15:12

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla bir açıklama yaptı.

Kadir İnanır'ın uyandırıldığını açıklayan Sağlam "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi" dedi.

Habertürk canlı yayınına katılan Necdet Sağlam, "İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" diye konuştu.

"YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ BİRKAÇ GÜN DAHA DEVAM EDECEK"

Yaklaşık 3 ay önce geçirilmiş akciğer enfeksiyonu olduğunu belirten Sağlam "Geldiğinde sağ tarafında tam bir felç tablosu vardı. Şuan iyi. Daha iyi olmasını bekliyoruz" dedi.

Prof. Dr. Necdet Sağlam usta oyuncunun yoğun bakımdaki tedavisinin birkaç gün daha devam edeceğini ifade ederek şöyle konuştu

"Yavaş yavaş ilerlememiz gerekecek. Konuşma sürecini daha sonra bekliyoruz. Kadir Bey şuan yorgun diyelim. Görünen tabloya göre konuşmayla ilgili bir sorun olmayacağını umuyoruz. Kadir Bey'in şansı yanında eşinin olması ve 112'yi haber vermesi..."