Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman'a veda ediyor

27 Mart 2024 11:54 - Güncelleme : 27 Mart 2024 11:57

Ünlüler bu kez de yapay zekayla yaşlandı! Ajda Pekkan ise yine yaş almadı

Ünlüler bu kez de yapay zekayla yaşlandı! Ajda Pekkan ise yine yaş almadı

Yıldız Çağrı Atiksoy başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ile paylaştığı Kuruluş Osman dizisine veda etmeye hazırlanıyor.

Dizinin Malhun Hatun karakteri Yıldız Çağrı Atiksoy, hamileliğinde 7. ayına girdi. Hamileliğinin son haftaları yaklaştıkça ağırlaşmaya ve çabuk yorulmaya başlayan Atiksoy hamileliği sebebiyle diziye veda edecek.

SETLERE ARA VERECEK

Oyuncu Berk Oktay ile evli olan ve ‘Savaşçı’ dizisinde rol aldıkları dönemde tanışan ikili 2022 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleri devam eden çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti.

Kuruluş Osman dizisinin başarılı oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy’un yaklaşan doğumu nedeniyle setlere de bir süre ara vereceği öğrenildi.

İKİ HAFTA İÇİNDE AYRILACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; meslektaşı Berk Oktay’la mutlu giden evliliğiyle örnek gösterilen Atiksoy, hamileliğinin son haftaları yaklaştıkça ağırlaşmaya ve çabuk yorulmaya başladı. Güzel oyuncu bu nedenle diziye bir iki hafta içinde veda etmeye hazırlanıyor.

BEBEĞİN İSMİ BELLİ DEĞİL

Yakında “bebeğe merhaba partisi” yapacak olan Yıldız Çağrı Atiksoy’un Berk Oktay’la kızlarına koyacakları isim konusunda henüz net bir karar vermedikleri öğrenildi.