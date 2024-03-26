Ünlüler bu kez de yapay zekayla yaşlandı! Ajda Pekkan ise yine yaş almadı

26 Mart 2024 23:31 - Güncelleme : 26 Mart 2024 23:31

Yapay Zeka uygulamasıyla beraber ünlü isimler yaşlandı. Kimilerini kullanıcılar anında tanırken, bazı ünlü isimleri ise tanımakta güçlük çektiler. Hadise, Serenay Sarıkaya ve Demet Evgar bu uygulamadan nasibini alırken, Ajda Pekkan'ın görüntüsü ise 'Yapay zeka bile Ajda Pekkan'ı yaşlandıramadı' dedi.

YAPAY ZEKA KULLANICISI ÜNLÜ İSİMLERİ YAŞLANDIRDI

Geçtiğimiz haftalarda Hande Erçel, Murat Boz ve Acun Ilcıalı gibi ünlü isimlerin kilolu hali yapay zekayla birlikte sosyal medyada paylaşıldı. Bu sefer ise ünlü isimlerin yaşlı görünümü büyük ilgi gördü. Yapay zeka kullanıcısı, 'Fahriye Evcen', 'Hadise', 'Serenay Sarıkaya', 'Demet Evgar' ve 'Ecem Özkaya'yı yapay zeka teknolojisiyle yaşlandırdı. Ajda Pekkan'ın görüntüsü ise 'Yapay zeka Ajda Pekkan'ı yaşlandıramadı' gibi yorumların yapılmasına neden oldu.