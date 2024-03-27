Titanic'in batmayan kapısı servet değerinde satışa sunuldu! Dünyanın en değerli dekoru sıralamasına girdi

27 Mart 2024 10:57 - Güncelleme : 27 Mart 2024 11:02

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'Indiana Jones'un kamçısı ve 'The Shining'den (Cinnet) Jack Nicholson'un baltası gibi dekor parçalarını gölgede bırakan Titanic'in batmayan kapısı servet değerinde satışa sunuldu. 'Hollywood Hazineleri' adı altında satışa çıkarılan kapı Kate Winslet'in oynadığı Rose karakterini batmaktan kurtarmıştı. Deniz yüzeyinde yüzen kapı ise Jack Dawson yani Leonardo DeCaprio'ya mezar olmuştu.

TİTANİC'İN BATMAYAN KAPISI SERVET DEĞERİNDE SATIŞA SUNULDU!

2022 yılında yeniden gönderime giren 400 milyon dolar hasılat elde eden Titanic filminin batmayan kapısı 718 bin 750 dolara satıldı. Yüzen kapının değerinin bu kadar fazla olması aynı zamanda dünya sıralamasında en değerli dekoru yaptı.

İlk kez 1997 yılında gösterime giren film tam 15 hafta boyunca gişe zirvesinde yer aldı. Başrollerinde Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio'nun rol aldığı film adeta ikonik oldu. 200 milyon dolarlık bütçeyle çekilirken, 1.8 milyar dolar hasılat elde etti ve 12 yıl boyunca gişe hasılatı rekoruna sahip oldu.

27 yılın ardından Titanic denildiği her yerde büyük bir ilgi gördü. Bindikleri gemide tanışan iki gencin yaşadığı aşkın akabinde sonucundaki fedakarlıkla iz bırakan filmin son sahnelerinde yer alan kapısının satışı bazı hayranlarını üzdü.

Kapı sahnesi filmin en zorlu sahnelerinden biriydi. İki oyuncunun saatlerce suda kalmasına neden olan sahnedeki kapı Rose'nin hayatını kurtarırken Jack'sına mezar oldu.