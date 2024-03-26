Fatih Terim'in kızı Buse Terim 10 yıllık evliliğini bitiriyor! Seçil Erzan ve Volkan Bahçekapılı'nın arasında ne oldu?

26 Mart 2024 13:28 - Güncelleme : 26 Mart 2024 13:31

Yaklaşık bir yıl önce Buse Terim ve iş insanı Volkan Bahçekapılı'nın boşanacağı gündem olmuştu. Ancak Buse Terim bu haberleri yalanladı. Fatih Terim'in kızı olan Buse Terim, Seçil Erzan gizli fon davasından ağır darbe aldı. Anlaşmalı olarak açılan davaya dair her şey hakkında gizlilik kararı alındı.

FATİH TERİM'İN KIZI BUSE TERİM BOŞANIYOR!

Fatih Terim'in de aralarında olduğu Seçil Erzan gizli fon davasına dair ortaya çıkan iddialarda ise iş insanı olan Volkan Bahçekapılı'nın konuşmaları yer aldı. "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçe gösterilerek açılan dava bugün saat 10.15’te İstanbul 3. Aile Mahkemesi’nde görüldüğü iddia edildi.

SEÇİL ERZAN VE VOLKAN BAHÇEKAPILI'NIN ARASINDA NE OLDU?

Çiftin geçtiğimiz aylarda Seçil Erzan'la yüksek gelir elde ettiği iddia edilirken Buse Terim bu haberleri de yalanladı. Ancak iddialara göre; Buse Terim'in bu konuşmalara dair detay bilmediği ortaya çıktı. Yazışmaları gördükten sonra evliliğini bitirme kararına gittiği öğrenildi.

Buse Terim ve iş insanı Volkan Bahçekapılı 16 Mayıs 2014 yılında evlendi. Çiftin Nil Bahçekapılı adında bir de kız çocukları var. Dava sonuçlarına dair detaylar yasak gereği paylaşılmadı.