Kate Middleton ortaya çıktı! Açıklamasıyla sevenlerini hüzne boğdu

22 Mart 2024 21:18 - Güncelleme : 22 Mart 2024 21:25

Geçtiğimiz aylarda ameliyat olacağını duyurmasının ardından ortalardan kaybolan Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi gördüğü açıklandı.

KATE MIDDLETON ORTAYA ÇIKTI

Galler Prensesi Kate Middleton, yayınladığı video mesajda, kendisine kanser teşhisi konduğunu ve kemoterapi tedavisi gördüğünü açıklayarak, “Tüm ailemiz için inanılmaz derecede zor birkaç ay oldu, ancak bana çok iyi bakan harika bir sağlık ekibim vardı, bunun için çok minnettarım." dedi.