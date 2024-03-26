Kızıl Goncalar'a yeni isim! Cüneyd'in annesi geliyor

26 Mart 2024 19:25 - Güncelleme : 26 Mart 2024 19:27

Başrolünde Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nın yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi pazartesi günleri yayınlanıyor. Her bölümü ilgi gören diziye yeni bir oyuncu dahil olacak. Mert Yazıcıoğlu'nun oynadığı Cüneyd'in yıllardır ortadan kaybolan annesi rolünde İnci Sefa Cingöz diziye dahil oluyor.

KIZIL GONCALAR'A CÜNEYD'İN ANNESİ GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak 12. bölümü yayınlanan Kızıl Goncalar dizisine yeni bir oyuncu katılıyor. Mert Yazıcıoğlu'nun oynadığı Cüneyd karakterinin annesi rolünde İnci Sefa Cingöz kadroya dahil olacak. 14. Bölümden itibaren fenomen diziye katılacak İnci Sefa Cingöz, “Gülayşe” rolüyle ekranda olacak. Cüneyd’in babasını oynayacak oyuncu için de görüşmeler sürüyor.