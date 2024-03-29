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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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29 Mart 2024 00:56 - Güncelleme : 29 Mart 2024 00:57

Marilyn Moore'nun yakınındaki mezar açık artırmayla satılıyor

Dünyaca ünlü isim Marilyn Moore ile Hugh Hefner'in yakınındaki mezar açık artırmayla satışa çıkarıyor. Açık artırmaya çıkacak olan mezarın değeri ise 400 milyon TL.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Marilyn Moore&#039;nun yakınındaki mezar açık artırmayla satılıyor

Monroe'nun Los Angeles'taki mezarının bir sıra yukarısı ve dört boşluk solu müzayedede satışa çıkacak. Mezar yeri ayrıca Hugh Hefner'a da oldukça yakın. 

MEZARIN DEĞERİ 400 MİLYON TL 

Dünyaca ünlü isim  Marilyn Moore ile Hugh Hefner'in yakınındaki mezar Açık artırmaya çıkacak. Değeri 400 milyon TL olan mezarlık Hugh Hefner'a da oldukça yakın. Julien's Auctions tarafından gerçekleştirilecek açık artırmada ayrıca Marilyn Monroe'nun The Seven Year Itch filminde giydiği elbisesi ve The Misfits filminin galasında giydiği kıyafeti de satışa çıkacak. 

Marilyn Moore'nun yakınındaki mezarlık açık artırmayla satılıyor - 1. Resim

 

Marilyn Moore'nun yakınındaki mezarlık açık artırmayla satılıyor - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber.com
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