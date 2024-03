Marilyn Moore'nun yakınındaki mezar açık artırmayla satılıyor

29 Mart 2024 00:56 - Güncelleme : 29 Mart 2024 00:57

Monroe'nun Los Angeles'taki mezarının bir sıra yukarısı ve dört boşluk solu müzayedede satışa çıkacak. Mezar yeri ayrıca Hugh Hefner'a da oldukça yakın.

MEZARIN DEĞERİ 400 MİLYON TL

Dünyaca ünlü isim Marilyn Moore ile Hugh Hefner'in yakınındaki mezar Açık artırmaya çıkacak. Değeri 400 milyon TL olan mezarlık Hugh Hefner'a da oldukça yakın. Julien's Auctions tarafından gerçekleştirilecek açık artırmada ayrıca Marilyn Monroe'nun The Seven Year Itch filminde giydiği elbisesi ve The Misfits filminin galasında giydiği kıyafeti de satışa çıkacak.