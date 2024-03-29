29 Mart 2024 00:56 - Güncelleme : 29 Mart 2024 00:57
Marilyn Moore'nun yakınındaki mezar açık artırmayla satılıyor
Dünyaca ünlü isim Marilyn Moore ile Hugh Hefner'in yakınındaki mezar açık artırmayla satışa çıkarıyor. Açık artırmaya çıkacak olan mezarın değeri ise 400 milyon TL.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Monroe'nun Los Angeles'taki mezarının bir sıra yukarısı ve dört boşluk solu müzayedede satışa çıkacak. Mezar yeri ayrıca Hugh Hefner'a da oldukça yakın.
MEZARIN DEĞERİ 400 MİLYON TL
Dünyaca ünlü isim Marilyn Moore ile Hugh Hefner'in yakınındaki mezar Açık artırmaya çıkacak. Değeri 400 milyon TL olan mezarlık Hugh Hefner'a da oldukça yakın. Julien's Auctions tarafından gerçekleştirilecek açık artırmada ayrıca Marilyn Monroe'nun The Seven Year Itch filminde giydiği elbisesi ve The Misfits filminin galasında giydiği kıyafeti de satışa çıkacak.
Kaynak: TGRT Haber.com