Özge Özpirinçci imaj tazeledi! Takipçileri beğeni yağdırdı, kendisi pek alışamadı

27 Mart 2024 20:36 - Güncelleme : 27 Mart 2024 20:58

Çıkan beyaz saçlarına rağmen, saçlarını boyatmayan Özge Özpirinçci, başrolünde Necip Memilli, Metin Akdülger ve Demet Akbağ ile beraber rol aldığı Sandık Kokusu dizisindeki rolü için imajını tazeledi.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ İMAJ TAZELEDİ

Özge Özpirinçci, Sandık Kokusu'nun yeni bölümünde yeni imajıyla izleyici karşısına çıktı. Rolü gereği saçlarını sarı renge boyayan oyuncu, takipçileri tarafından tam not alırken, kendisi yeni imajına pek alışamadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özpirinçci "Ben bu saça hala alışamadım" dedi.