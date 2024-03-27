Seda Sayan 2 milyon 665 bin TL'lik çantayı alabilmek için bir de sıraya girmiş

27 Mart 2024 00:54 - Güncelleme : 27 Mart 2024 00:55

Çağlar Ökten ile evli olan Seda Sayan, yaptığı yatırımlarıyla adından söz ettiriyor. Sık sık taktığı çantasıyla gündem olan Seda Sayan'ın servet değerindeki çantaya sahip olabilmek için sıraya girdiği belirtildi.

MİLYONLUK ÇANTA İÇİN BİR DE SIRAYA GİRMİŞ

Seda Sayan'ın son olarak taktığı ve Fransız markası çantasının fiyatının 2 milyon 665 bin TL olduğu ortaya çıktı. Sayan'ın davetlerde ve tatillerde taktığı yılan derisi çantayı alabilmek için ise sıraya girdiği öne sürüldü. Müge Dağıstanlı 'Bu çantalar galiba bir şeyin vizesi ya da pasaportu. Örneğin cemiyet hayatında ünlüler bunu takmazsa olmuyor sanki. Seda Sayan'ın buna ihtiyacı yok' dedi.