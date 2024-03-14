Star Wars'un çocuk yıldızı akıl hastanesine yatırıldı: Gerçeklik algısını kaybetti

14 Mart 2024 12:35 - Güncelleme : 14 Mart 2024 12:36

Star Wars serinin çocuk yıldızı Jake Lloyd, uzun süredir gözlerden uzak yaşıyordu. Yıldız Savaşları Bölüm I: Gizli Tehlike filminde henüz 10 yaşında olan ünlü oyuncu hakkında acı gerçek ortaya çıktı. Lloyd'un annesi, oğlunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

GERÇEKLİK ALGISINI KAYBETTİ

Şimdilerde 35 yaşında olan Jake Lloyd'un 10 aydır akıl hastanesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı. Lloyd'un annesi "Bu gerçeklikte mi, yoksa farklı bir gerçeklikte mi olduğunu bilmiyordu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan oyuncuya 2008'de şizofreni teşhisi konmuştu.