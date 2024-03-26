Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Magazin>Terminatör serisinin yıldızı üç kalp ameliyatı geçirdi: Artık tam bir makineyim!
26 Mart 2024 19:04 - Güncelleme : 26 Mart 2024 19:04

Terminatör serisinin yıldızı üç kalp ameliyatı geçirdi: Artık tam bir makineyim!

Terminatör serisinin usta oyuncusu Arnold Schwarzenegger, üç ağır açık kalp ameliyatı geçirdi. Kalbine pil takıldığını söyleyen Schwarzenegger, hayranlarına son sağlık durumundan bahsetti.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Terminatör serisinin yıldızı üç kalp ameliyatı geçirdi: Artık tam bir makineyim!

76 yaşındaki usta oyuncu Arnold Schwarzenegger, peş peşe geçirdiği ameliyatlarla sevenlerini korkutmuştu. Oyuncunun son paylaşımı hayranlarını rahatlattı. 

USTA OYUNCU SON SAĞLIK DURUMUNDAN BAHSETTİ 

76 yaşındaki oyuncu 26,3 milyonluk sosyal medya hesabına sık sık yaptığı sporun videosunu yüklüyor. Terminatör serisinin başrol oyuncusu spora ara vermek zorunda kaldığını belirterek geçirdiği ameliyatlardan bahsetti. Kalbine pil takıldığını belirten oyuncu, "Size şunu söylemeliyim ki bu, kimsenin asla tıbbi konulardan bahsetmediği Avusturya'daki yetişme tarzıma çok ters düşüyor. Sağlıkla ilgili her şeyi kendinize saklardınız ve kimsenin bundan haberi olmazdı” yorumunu yaptı.

Çok ciddi üç kalp ameliyatı geçiren usta oyuncu “Genetik bir kalp sorunuyla yaşamak böyle bir şey. Ama şikayet ettiğimi duymayacaksınız” sözleriyle sağlık probleminin doğuştan olduğunu belirtti. 

Terminatör serisinin yıldızı üç kalp ameliyatı geçirdi: Artık tam bir makineyim! - 1. Resim

 

Terminatör serisinin yıldızı üç kalp ameliyatı geçirdi: Artık tam bir makineyim! - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...