Terminatör serisinin yıldızı üç kalp ameliyatı geçirdi: Artık tam bir makineyim!

26 Mart 2024 19:04 - Güncelleme : 26 Mart 2024 19:04

76 yaşındaki usta oyuncu Arnold Schwarzenegger, peş peşe geçirdiği ameliyatlarla sevenlerini korkutmuştu. Oyuncunun son paylaşımı hayranlarını rahatlattı.

USTA OYUNCU SON SAĞLIK DURUMUNDAN BAHSETTİ

76 yaşındaki oyuncu 26,3 milyonluk sosyal medya hesabına sık sık yaptığı sporun videosunu yüklüyor. Terminatör serisinin başrol oyuncusu spora ara vermek zorunda kaldığını belirterek geçirdiği ameliyatlardan bahsetti. Kalbine pil takıldığını belirten oyuncu, "Size şunu söylemeliyim ki bu, kimsenin asla tıbbi konulardan bahsetmediği Avusturya'daki yetişme tarzıma çok ters düşüyor. Sağlıkla ilgili her şeyi kendinize saklardınız ve kimsenin bundan haberi olmazdı” yorumunu yaptı.

Çok ciddi üç kalp ameliyatı geçiren usta oyuncu “Genetik bir kalp sorunuyla yaşamak böyle bir şey. Ama şikayet ettiğimi duymayacaksınız” sözleriyle sağlık probleminin doğuştan olduğunu belirtti.