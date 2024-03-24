Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyon TL’lik heyecan! İşte Bakara Suresi sorusunun cevabı...

24 Mart 2024 22:02 - Güncelleme : 24 Mart 2024 22:55

Ekranların ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster programında heyecan dorukta. Yarışmada ikinci kez 5 milyon TL'lik soru heyecanı yaşanıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Berk Göktaş finale kadar gelmeyi başardı. Genç yarışmacıya finalde Bakara Suresi'nden soru soruldu.

Berk Göktaş 5 milyon TL'lik soruyu 'Nohut' şıkkını seçip doğru cevaplayarak şu ana kadarki en büyük ikramiyeyi kazandı ve adını yarışma tarihine yazdırdı.

İŞTE 5 MİLYON TL'LİK SORU

Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hazreti Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur?