24 Mart 2024 22:02 - Güncelleme : 24 Mart 2024 22:55
Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyon TL’lik heyecan! İşte Bakara Suresi sorusunun cevabı...
Kim Milyoner Olmak İster isimli bilgi yarışmasında ikinci kez 5 milyon TL'lik sorunun heyecanı yaşandı. Tüm soruları doğru cevaplayan üniversite öğrencisi, finalde Bakara Suresi'yle ilgili bir soruyla karşılaştı ve doğru cevabı verdi. İşte 5 milyon TL'lik soru...
Editör: Onur Kaya / Kaynak: TGRT Haber
Ekranların ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster programında heyecan dorukta. Yarışmada ikinci kez 5 milyon TL'lik soru heyecanı yaşanıyor.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Berk Göktaş finale kadar gelmeyi başardı. Genç yarışmacıya finalde Bakara Suresi'nden soru soruldu.
Berk Göktaş 5 milyon TL'lik soruyu 'Nohut' şıkkını seçip doğru cevaplayarak şu ana kadarki en büyük ikramiyeyi kazandı ve adını yarışma tarihine yazdırdı.
İŞTE 5 MİLYON TL'LİK SORU
Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hazreti Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur?
- A- MERCİMEK
- B- SOĞAN
- C- NOHUT
- D- SARIMSAK
Kaynak: TGRT Haber