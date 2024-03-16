Kızılcık Şerbeti final mi yapacak?

16 Mart 2024 00:57 - Güncelleme : 16 Mart 2024 01:03

Kızılcık Şerbeti dizisinin heyecan dolu yeni sezonu devam ederken, sezon finalinin kapıda olduğu haberleri diziseverleri heyecanlandırdı. Bazı yaşanan ayrılıklardan dolayı, seyirciler dizinin tamamen final yapacağı konusunda endişeleniyor. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman final yapacak ve kaçıncı bölümde veda edecek? Detaylar haberimizde!

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin ikinci sezon bölümleriyle ekranlara gelen macerası, final öncesi heyecan dorukta. Sezonun final bölümünün tarihi netleşirken, kadroya yeni isimlerin dahil edilip edilmeyeceği de merak konusu. Ancak yapımcılar bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadılar. Final bölümü hakkında bir detay bulunmazken, 2. sezon finali için ise finalin 65. bölümde olacağı ve dizinin 3. sezonda da devam edeceği biliniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 65. BÖLÜM NE ZAMAN?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eğer bir değişiklik olmazsa Kızılcık Şerbeti dizisi 65. bölümde sezon finali yapacak. Bu gelişme, dizi severler arasında farklı yorumlara neden oldu. Kimileri için Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali haberi üzücü bir veda anlamına gelirken, bazıları içinse dizinin yeni sezon için heyecan verici bir başlangıç olacağını düşünüyor. Ancak net olan bir şey varsa, o da Kızılcık Şerbeti'nin final bölümünün büyük bir merakla beklenmesi. Hayranlarının gözü şimdiden bu 65. bölümde.