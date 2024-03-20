20 Mart 2024 19:54 - Güncelleme : 20 Mart 2024 19:57

Ramazan Sevinci, her akşam TRT 1'de Serdar Tuncer'in sunumuyla ekrana geliyor. İzleyiciler, Ramazan Sevinci programının nerede çekildiğini merak ediyor. Ramazan Sevinci nerede çekiliyor? Sunucu Serdar Tuncer kimdir? Detaylar haberimizde!

RAMAZAN SEVİNCİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ramazan Sevinci Serdar Tuncer'in sunumuyla Ramazan ayı boyunca her gün canlı yayınla 19.00'da TRT 1'de. Program, Çamlıca Camii'nin bulunduğu bölgede çekilmektedir.

SERDAR TUNCER KİMDİR?

Serdar Tuncer, Ankara doğumlu Türk televizyon programcısı ve şairdir. Kariyerinde birçok önemli programa imza atan Tuncer, Ramazan Sevinci'nin sunucusu olarak dikkat çekiyor.

Serdar Tuncer 16 Ağustos 1978'de Ankara'da doğmuştur. Türk televizyon programcısı ve şairdir.